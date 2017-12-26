Донецькі ліцеїсти здали "спецслужбам ДНР" свого директора через його проукраїнську позицію (відео)

У Донецьку школярі престижного ліцею підставили і фактично здали бандитським "спецслужбам" свого вчителя і засновника одного з кращих в місті освітніх закладів Григорія Штейна.

Як пише Остров, учні виклали в інтернет прихований відеозапис, на якому відомий педагог-новатор намагається донести до школярів, що бойовики на окупованій частині Донецької області є владою бандитських формувань.

На відео ліцеїсти вступили в дискусію з викладачем і активно не погоджувалися з його аргументами на користь української влади і військових.

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На запису видно і чути, як Штейн відкрито назвав бандитськими військові формування, які орудують в Донецьку, а їх ватажки навіть на офіційні заходи ходять з озброєною охороною.

Діти заперечували йому завченими штампами про продовольчу блокаду "ДНР" і обіцянки Петра Порошенка змусити дітей "республіки" замість походів до школи сидіти в підвалах.

У "ДНР" це відео вже викликало шквал критики на адресу вчителя і послужило початком його цькування.

"Розстріляти. Буденно, без помпи. Так щоб могилку його навіть не шукали", - пропонують в соціальних мережах прихильники "республіки" міру покарання для педагога, який дозволив висловити власну думку.

Дане відео не даэ змоги визначити точну дату спроби виховної бесіди з юними прихильниками терористичної "ДНР".

Григорій Аркадійович Штейн у 1990 році заснував у Донецьку престижний ліцей "Колеж" і є його директором. Він автор великої кількості наукових і методичних праць. Учні ліцею протягом багатьох років займали призові місця на Всеукраїнських і Міжнародних олімпіадах.