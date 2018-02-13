В МЗС Німеччини незадоволені станом виконання Мінських угод

Німеччина закликає усі сторони на Донбасі продемонструвати політичну волю для реалізації мінських угод.

Міністерство закордонних справ Німеччини наголошує, що з часу укладання Комплексу заходів з виконання Мінських угод усіма сторонами занадто мало зроблено для урегулювання ситуації на Донбасі.

Про це заявив речник МЗС Німеччини з нагоди третьої річниці з часу укладання Комплексу заходів з виконання Мінських угод у лютому 2015 року, повідомляє сайт відомства.

«Завдяки Мінським угодам вдалося стримати конфлікт на сході України і не допустити великої пожежі у регіоні. За наявності політичної волі сьогодні все ще можливо досягнути прогресу - як це продемонстрував успішний обмін сотень заручників наприкінці грудня. Проте після трьох років ми не можемо бути задоволені станом втілення (Мінських угод)», - йдеться у заяві.

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При цьому сказано, що «занадто мало було досягнуто для урегулювання конфлікту, який забрав життя понад 10 тис. людей».

«Знову і знову перемир'я порушується, не меншою мірою у зимові місяці, а бойові дії мають спустошливі наслідки: людям не вистачає вугілля для обігріву, води та їжі», - наголошують в МЗС Німеччини.

«Ми звертаємося до усіх сторін врешті-решт продемонструвати політичну волю з метою втілення Мінських угод. Спочатку важливо стабілізувати ситуацію з безпекою та вивести важке озброєння з регіону. Ймовірна миротворча місія Організації Об'єднаних Націй зможе забезпечити можливості для виконання Мінських угод», - підкреслив речник.

Також він повідомив, що Німеччина разом з Францією продовжать активно працювати у «нормандському форматі» над пошуком шляхів урегулювання ситуації, що у підсумку призведе до миру в регіоні.

Довідка УНІАН. У Мінську 12 лютого 2015 року відбулися переговори з врегулювання кризи на Донбасі за участі президента України Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.

За підсумками переговорів затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Крім того, ухвалено декларацію лідерів України, Франції, Німеччини і РФ на підтримку цих заходів.

Серед іншого, домовленості, досягнуті «нормандської четвіркою», передбачають припинення вогню на сході України, відведення всього важкого озброєння з української території. Також передбачений обмін і звільнення всіх заручників, проведення місцевих виборів на Донбасі.