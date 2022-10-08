Зокрема, це пацієнт з Бучі, поранені зі східних та прифронтових територій.

Цього тижня Міністерство охорони здоров'я України та Європейська комісія евакуювали 28 постраждалих українців у лікарні Німеччини, Норвегії, Австрії, Нідерландів, Польщі, Швеції та Ірландії.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці МОЗ у Facebook.

Зазначається, що внаслідок постійних бойових дій, обстрілів та пошкодження інфраструктури надання медичної допомоги на Сході та у прифронтових територіях наразі суттєво ускладнено.

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"Саме тому евакуаційні рейси, організовані МОЗ та партнерами тривають, а постраждалі українці мають можливість пройти лікування та/або реабілітацію за кордоном", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ зазначили, що зараз евакуйовані пацієнти з мінно-вибуховими пораненнями.

"Зокрема, пацієнт з Бучі Київської області, який підірвався на міні, і поранені зі східних і прифронтових територій. У групі також є цивільні особи з онко- і хронічними захворюваннями. Всі вони транспортовані за кордон для продовження спеціалізованого лікування та подальшої реабілітації", - пояснили в МОЗ.

У повідомленні наголошується, що міжнародні партнери у взаємодії зі службою екстреної медичної допомоги МОЗ України забезпечують транспортування пацієнтів від лікарень у прифронтових територіях через Львівський медичний хаб до аеродрому в Польщі. Далі повітряні госпіталі або спеціальний авіатранспорт доставляють українців в певні клініки для спеціалізованого лікування.

Війна в Україні та ситуація в медицині:

У липні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що з України виїхали не більше 1% медичних працівників. 3,5 тисячі медпрацівників переїхали з територій, де ведуться активні бойові дії або з окупованих територій.

1 червня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що на тимчасово окупованих територіях України, де російський окупаційний режим намагається встановити свою владу, є великі проблеми з доступом до лікарських засобів.

13 серпня МОЗ заявило про те, що Росія не дає доставляти медикаменти на окуповану територію.

В Україні відновлюють медустанови, пошкоджені в результаті бойових дій. Зокрема, серед 117 пошкоджених об'єктів охорони здоров'я в Київській області 27 вже повністю відновили. Ще на 41 тривають роботи, зокрема у повністю знищених амбулаторіях: Макарівській та Гурівщинській.

28 вересня 2022 року українцям розповіли, хто фінансує лікарні на окупованих територіях.

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