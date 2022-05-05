В Кремлі зараз є дві партії, дві групи впливу щодо прийняття рішень.

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко повідомив, що в ці дні вирішується, яку заяву на 9 травня зробить Путін щодо Донбасу.

Про це він сказав в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"На Донбасі сьогодні знаходиться, принаймні був вчора, заступник керівника адміністрації президента Путіна, Кирієнко, його вже почали наші ЗМІ називати "новим смотрящим за Донбасом", але він не стільки "смотрящий", скільки людина, яку відправили з інспекцією для того, щоб доповісти Путіну, що насправді там відбувається", - сказав Денисенко.

Він висловив думку, що в Кремлі зараз є дві партії, дві групи впливу щодо прийняття рішень.

"Одна говорить про те, що потрібно, навіть на 9 травня, заявити про анексію Донецької і Луганської областей, і навіть Херсонської області і тих територій, які зараз окуповані біля Запоріжжя. І Кирієнко, як кажуть, належить саме до цієї партії", - зазначив Денисенко.

Він додав, що друга група в Кремлі вважає, що Росія має залишити можливість маневрів РФ для майбутніх переговорних процесів.

"Друга частина говорить про те, що, якщо відбудеться анексія, тоді просто Росія не матиме "люфту" для майбутніх переговорних процесів", - сказав Денисенко.

Він припустив, що саме зараз, в ці дні, буде вирішуватись, який ключовий посил буде в заяві Путіна на 9 травня щодо приєднання Донбасу до території РФ.

"Що після того, як задачі Російської Федерації на Донбасі будуть виконані, він приєднається до території Російської Федерації чи ні", - сказав Денисенко.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві оборони України очікують, що до 9 травня Російська Федерація може вдатися до провокацій чи посилення обстрілів.