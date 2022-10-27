За його словами, HIMARS все одно в кого летіти.

Радник Офісу президента Олексій Арестович прокоментував інформацію ЗМІ про те, що Росія вербує в Афганістані колишніх військовослужбовців найбільш боєздатного підрозділу Афганської національної армії.

Свою думку він висловив в розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Можливо хтось і погодиться, я не знаю. Це зайвий раз показує, що велика держава, яка ще 30 років переважала Афанстан своєю військовою міццю, тепер просить, щоб приїхали врятували", - сказав Арестович.

За його словами, у РФ немає кваліфікованої піхоти, тому зараз йде скупка найманців.

"Ракеті HIMARS все одно в кого летіти. Елітний або не елітний, який завгодно", - додав він.

Арестович підкреслив, що в українських бійців мотивація набагато вище, ніж у будь-якого найманця. Також він зазначив, що йдеться не лише про Збройні Сили України, а й Нацгвардію, Держприкордонслужбу та Нацполцію.

"Всі сили оборони наші набагато більш мотивовані, ніж будь-який найманець, який приїхав сюди. Бо б'ємося за виживання, за будинки. Наш солдат розуміє, що якщо він програє, то у нього за спиною дружина і діти. А афганські моджахеди за що воюватимуть в Україні?" - запитав він.

"Локальні успіхи можливі, привезуть їх 1000 осіб, вони візьмуть якесь село. Після чого по цьому селу відпрацюють HIMARS і на цьому все закінчиться", - додав він.

Росія вербує найманців на війну в Україні

Раньше Foreign Policy писав, що Росія шукає людей серед членів елітного корпусу командос Національної армії Афганістану. У Росії розраховують, що вони можуть зіграти важливу роль на війні в Україні.

За оцінками видання, в Афганістані та сусідніх країнах залишилося від 20 000 до 30 000 афганських добровольців-коммандос.

За вербуванням цих людей може стояти російська приватна військова компанія "Вагнера".

Як відомо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію.

Раніше в українській розвідці повідомили, що на війну в Україні "Вагнер" рекрутує навіть ув'язнених з ВІЛ та гепатитом C.

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