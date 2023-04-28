Експерт вважає, що російський диктатор боїться власних військових.

Останні звільнення в російській армії свідчать про те, що російський диктатор Володимир Путін посилює контроль над військовим керівництвом і хоче налякати армію перед українським контрнаступом.

Таку думку висловив Олексій Арестович в ефірі на YouTube-каналі Юлії Латиніної, додавши, що "принцип російської армії – солдат повинен боятися палиці капрала більше, ніж армії противника".

Експерт зазначає, що головна проблема для влади – знати, що діється в армії і які там настрої. Таким чином, за його словами, метою візиту Путіна було – отримати реальну інформацію на місці.

А коли він її отримав, йому, за словами Арестовича, стало вигідно напередодні українського контрнаступу "дати армії по загривку".

"Тут, по хорошому, він повинен когось нагородити. Але з іншого боку, на їх місця когось поставлять. Ну, ці вже вже будуть служити не за страх, а за вірність цілих два тижні", - зіронізував експерт.

У той же час, на думку Арестовича, ще одним важливим кроком було б нагородження рядових військових – такий символічний жест, на думку експерта, привів би до поліпшення настроїв в армійському середовищі по відношенню до влади.

"Але мабуть, він боїться власних військових або не доходить до розуму, що треба б в штаб викликати... військових, вручити їм ордени, похвалити, попсувати по щоці, сфоткатися і сказати: пацани, я з вами...", - зазначив Арестович, додавши, що навіть цього вистачило б, щоб мотивувати солдатів.

"Бояться вони військових. Військові на фронті, тим більше Російські – це малокерована істота, всяке може статися, тому краще від гріха... далі Луганська не їздити, якщо він ще й в Луганську був, в чому я сильно сумніваюся", - підсумував він.

Звільнення в російській армії - що відомо

Згідно з повідомленнями російських воєнкорів, Путін побував з візитом в окупованому Щасливцевому, після чого послідували звільнення кількох вищих військових чиновників - генерала армії Олександра Дворнікова, генерал-полковників Олександра Журавльова і Рустама Муратова.

Раніше російські телеграм-канали повідомляли про звільнення з посади заступника Міністра оборони генерал-полковника Михайла Мізинцева, відомого також як"Маріупольський м'ясник".

Він відповідав за тилове постачання російської армії.

На думку експертів Інституту вивчення війни, кадрові перестановки в російській армії пов'язані зі зростанням побоювань в Росії щодо українського контрнаступу і планами Путіна з довгострокового реформування армії РФ.

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