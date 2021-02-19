Арестович каже, що Андрій Таран і Руслан Хомчак претендують на однакові повноваження.

Міністр оборони Андрій Таран і головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак майже рік перебувають у конфлікті через розподіл обов'язків.

Про це спікер ТКГ та радник з інформполітики голови української делегації у Мінській групі Олексій Арестович розповів в ефірі шоу "Право на владу".

Арестович пов'язує це із тим, що коли в березні 2020 року в Україні розподілили повноваження вищого військового керівництва та ввели посаду головнокомандувача, їхні обов'язки не розподілили за законом.

"Це прикра реальність. Вони претендують на одні і ті самі сили, засоби, фінанси і так далі, - пояснив Арестович.

Він також додав, що зараз потрібно "законодавчо відрізнити обов'язки міністра оборони від обов'язків головнокомандуючого".

"Це найголовніше завдання. Я сподіваюся, що комітет в цьому році це зробить і дуже багато проблем піде з цього", - сказав Арестович.

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Автор: Олег Давигора