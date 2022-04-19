Вже на сьогодні втрати ворога перекривають за чисельним складом перекривають багато армій європейських країн.

Наразі росіяни почали другу фазу війни, яка визначить третю, що може піти за трьома сценаріями.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у відеокоментарі, поширеному в Telegram.

Він зазначив, що противник почав активну фазу наступу на сході України з намаганням оточити українські війська в районі Ізюма, а також на південь, в напрямку Волновахи.

"Він (ворог – УНІАН) завдає відволікаючі удари, тобто діє в районі Харкова, в районі Гуляйполя. І продовжує намагатися взяти місто Маріуполь, що йому не вдається. Головні зусилля він зосереджує на просуванні від міста Ізюм на оточення міст Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна, що також йому не вдається", - сказав Арестович.

За його словами, окупанти продовжують діяти "за класичною схемою військового мистецтва".

"Всі ці кавалерійські наскоки, які були на початку війни, вони привели їх до втрат і поразки під Києвом, Сумами і Черніговом. І зараз ворог зосереджує зусилля на тому, щоб обережно промацати нашу оборону, а потім, якщо знаходить слабке місце, зосереджує там зусилля… Але наші Збройні сили працюють вправно", - наголосив Арестович.

Саме це, за його словами, відбувалось минулої ночі, але в окупантів не вийшло вийти на нові рубежі.

"Намагання політичного керівництва Росії, яке жене свої війська на смерть для того, щоб вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, і "продати" російському суспільству цей "успіх" як головну мету війни – провалиться. Наші війська не дадуть зробити цього. Хвилюватися немає за що", - запевнив Арестович.

Він зазначив, що це друга фаза війни, яка визначить третю, що може піти за трьома сценаріями.

"Перший - росіяни намагатимуться стояти на місці, витративши всі свої оперативні резерви, - а це останні їхні оперативні резерви, які там зараз є, - і вести тактичні дії з утримання території. Друге - вони можуть піти геть з нашої території, а третє - вони можуть знову перейти до мирних перемовин", - сказав радник керівника ОП.

При цьому він нагадав, що за словами президента України Володимира Зеленського, якщо війська РФ "доб’ють" Маріуполь, мирних переговорів може не бути.

"Тоді наш головний напрямок дій буде на повне знищення противника, спираючись на західну допомогу і на те, що росіянам допомоги брати немає де", - підкреслив Арестович.

При цьому він повідомив, що на сьогодні втрати ворога, "якщо їх просумувати, перекривають за окремими характеристиками зразків військової техніки спільно армію Франції, Німеччини, Британії, а за чисельним складом – багато армій європейських країн".

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з зухвалістю і небаченою жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Майже 5 млн українців, рятуючись від війни, залишили свої домівки і виїхали за кордон, ще мільйони стали внутрішньо переміщеними особами. За підрахунками ООН станом на 18 квітня внаслідок дій російських окупантів в Україні загинули 2072 мирних жителі. 2818 людей були поранені.

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