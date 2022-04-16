Радник глави Офісу президента Олексій Арестович переконаний, що Росія вже програла війну проти України, зараз там вирішують, як підготувати до цього населення.
Про це він сказав в інтерв'ю Марку Фейгіну.
Арестович припускає, що росіян будуть переконувати в тому, що РФ нібито вирішила не змагатися з НАТО, щоб не доводити до ядерної війни.
"На другий день після затоплення крейсера "Москва", тобто, на 51-ту добу російського вторгнення в Україну ми можемо говорити, що війну Росія програла. Питання зараз в оформленні поразки Путіна", - передає його слова "Обозреватель".
За спостереженнями радника глави ОП, командування знову знизило досягнення цілей "спецоперації в Україні" - це відбувається після кожного провалу росіян.
"Що залишається Путіну? Завдати тактичного ядерного удару? Після цього заходу доведеться домовлятися з Китаєм про усунення маніяка, який тримає в заручниках весь світ. Тому тут глухий кут. Ще один варіант: програти НАТО, а не українцям, тому що це для Росії страшна ганьба. Для цього Путіну необхідна постійна ескалація і прямі зіткнення з НАТО, щоб можна було сказати своєму народу: Ви ж не хочете війни з НАТО?",- пояснив Арестович.
Путін, на його думку, зможе пояснити росіянам, що він зупинив криваву вакханалію, загрозу ядерної війни, а НАТО і розумні політики натиснули на українців і припинили війну.
Раніше президент Володимир Зеленський перерахував фактори, від чого залежить прискорення завершення війни Росії проти України.