Питання зараз в оформленні поразки Путіна, каже радник глави ОП.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович переконаний, що Росія вже програла війну проти України, зараз там вирішують, як підготувати до цього населення.

Про це він сказав в інтерв'ю Марку Фейгіну.

Арестович припускає, що росіян будуть переконувати в тому, що РФ нібито вирішила не змагатися з НАТО, щоб не доводити до ядерної війни.

"На другий день після затоплення крейсера "Москва", тобто, на 51-ту добу російського вторгнення в Україну ми можемо говорити, що війну Росія програла. Питання зараз в оформленні поразки Путіна", - передає його слова "Обозреватель".

За спостереженнями радника глави ОП, командування знову знизило досягнення цілей "спецоперації в Україні" - це відбувається після кожного провалу росіян.

"Що залишається Путіну? Завдати тактичного ядерного удару? Після цього заходу доведеться домовлятися з Китаєм про усунення маніяка, який тримає в заручниках весь світ. Тому тут глухий кут. Ще один варіант: програти НАТО, а не українцям, тому що це для Росії страшна ганьба. Для цього Путіну необхідна постійна ескалація і прямі зіткнення з НАТО, щоб можна було сказати своєму народу: Ви ж не хочете війни з НАТО?",- пояснив Арестович.

Путін, на його думку, зможе пояснити росіянам, що він зупинив криваву вакханалію, загрозу ядерної війни, а НАТО і розумні політики натиснули на українців і припинили війну.

Раніше президент Володимир Зеленський перерахував фактори, від чого залежить прискорення завершення війни Росії проти України.