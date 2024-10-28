На думку військового, солдати з КНДР не зможуть проявити ефективність на полі бою.

Особливої загрози військові з Північної кореї для нас не становлять, набагато небезпечніше - приховані мобілізації росіян. Про це заявив молодший лейтенант Ярослав, позивний "Райт" в інтерв'ю Армія TV.

"Я чув таке, що на полі бою вони (військові з КНДР) ще не з'явилися. Але думаю, що з'являться. Це буде дуже швидко", - сказав він.

Водночас, на думку військового, солдати з КНДР не зможуть проявити ефективність на полі бою.

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"Приходить північнокореєць на позицію, він не розуміє російську. Що йому дали, те у нього і є. З тим, хто на позиції, хто реально володіє обставинами, він поспілкуватися не може. Думаю, воно російському Ваньці і не треба щось розповідати тому корейцю, йому важливо бігти швидше. Тому вони прийдуть, відправлять їх на штурм. Що вони можуть? Вони не розуміють, як все це працює. Для того, щоб бути ефективним солдатом, потрібно розуміти, як працює солдатський рівень. Для того, щоб бути ефективним сержантом, потрібно розуміти, як працює сержантський рівень. А вони там останні 30 років навчаються за російськими методичками", - зауважив "Райт".

За його словами, відсутність практичних вмінь дуже впливає на дії на полі бої.

"Це вже я не кажу про взаємодію з сусідніми підрозділами... Вони навіть не зможуть розмовляти. Навіть якщо там буде якийсь перекладач, їх не так багато, це північнокорейська мова, а не англійська. Це мова закритої країни, в яку навряд чи колись хтось поїде... Я в цьому особливої загрози не бачу. Набагато більшою загрозою є їхні приховані мобілізації", - сказав "Райт".

Крім того, військовий висловився щодо розвитку дронів у подальшому.

"Вважаю, що з'явиться якийсь аналог Mavic, але це буде, скоріше державна та конвеєрна модель... Також думаю, в найближчому часі ми будемо евакуювати поранених за допомогою дронів. Також дуже чекаю FPV зі штучним інтелектом", - заявив "Райт".

Війна в Україні - роль військ КНДР

Як повідомляв УНІАН, днями президент Володимир Зеленський заявив, що 27-28 жовтня перші військові Північної Кореї будуть застосовані Росією в зонах бойових дій. "Це очевидний ескалаційний крок Росії, який має значення, на відміну від усієї тієї дезінформації, якої багато звучало в Казані цими днями. Світ може чітко побачити, чого насправді хоче Росія, і це продовження війни. Саме тому потрібна принципова та сильна реакція лідерів світу", - заявив глава держави.

За словами Зеленського, фактичне залучення Північної Кореї до бойових дій повинно отримати відповідь у вигляді не заплющених очей та розгублених коментарів, а відчутного тиску як на Москву, так і на Пхеньян заради дотримання Статуту ООН і покарання за ескалацію.

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