Міська військова адміністрація повідомила про роботу ППО.

Цієї ночі Україна перебуває під черговою російською атакою, у Сумах працює протиповітряна оборона.

Тривогу оголосили у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій та Київській областях. На Харківщині сигнал про небезпеку лунає вже понад 11 годин, на Сумщині - понад 14.

Після опівночі у Сумах чули вибухи, у міській військовій адміністрації повідомили, що в місті працює протиповітряна оборона. "ППО. Без паніки", - написав у Telegram начальник МВА Олексій Дрозденко.

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Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомляло про декілька груп ударних дронів у низці областей. Згідно з останніми даними, БПЛА з Черкащини прямують в бік Київщини.

Оновлено о 02:36: Повітряні сили інформують, що декілька дронів летять з Тернопільській області на Львівщину.

Оновлено о 02:35: У Хмельницькому чули звуки вибухів.

Російські удари по Україні

Нагадаємо, минулої ночі окупанти вдарили балістикою по Київщині. Внаслідок атаки було пошкоджено будівлі, АЗС та будинок лісника. Також вночі лунали вибухи на Харківщині.

Вдень російські загарбники завдали ракетного удару по центру Харкова. Зруйновано будівлю полікліники, відомо про загиблого та 12 постраждалих людей. На місці розгорнули рятувальну операцію.

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