Посилені безпілотні і ракетні атаки демонструють прагнення перешкодити військовій логістиці Кремля і нагадати простим росіянам про ціну війни.

На думку військових аналітиків, удари України по Росії, зокрема по Москві, мають більше значення, ніж просто відповідні жести. Ці напади відіграють важливу роль у ширшій стратегії Києва, спрямованій на послаблення здатності Москви вести війну.

Як пише The New York Times, вони можуть змусити російських військових планувальників приймати складні рішення про розподіл ресурсів і посилити розбіжності в російському командуванні. На думку генерал-лейтенанта у відставці Фредеріка Ходжеса, який займав пост вищого командира армії США в Європі, головна перевага росіян полягає в їх чисельності, особливо піхоти і артилерії. Щоб нейтралізувати цю перевагу, вкрай важливо вивести з ладу їх штаби і логістику. Удари, що наносяться Україною по російській території, створюють проблеми для російського верховного командування, оскільки підвищують невизначеність щодо того, куди Україна може завдати наступного удару.

Як стверджується, Київ завдає стратегічні удари як по військових об'єктах, так і по символічних спорудах, що мають велике значення для Кремля. Наприклад, безпілотники атакували комплекс Москва-Сіті, де розташовані одні з найвищих будівель в Європі. Ці знакові вежі колись вважалися символом інтеграції Росії у світову економіку, але тепер вони стали відображенням зростаючого конфлікту між Москвою та Заходом.

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Атаки дронів на Москву - деталі

У ніч на неділю, 30 липня, в будівлі "IQ-кварталу" в Москві пролунав вибух. В результаті вибуху були пошкоджені фасади на двох офісних вежах "Москва-Сіті". Російська сторона заявила, що вибухи – результат атаки українських безпілотників.

У ніч на вівторок, 1 серпня, російську столицю знову атакували безпілотні літальні апарати. У Міноборони РФ заявили, що українські БПЛА намагалися атакувати об'єкти в Москві. "Два знищені над Підмосков'ям, ще один пригнічений, впав на території "Москви-Сіті", - йдеться в заяві.

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