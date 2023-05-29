Своєю чергою російські окупанти протягом минулої доби завдали по Україні 97 авіаційних ударів.

Українська військова авіація за минулу добу завдала 15 ударів по позиціях російських окупантів. Внаслідок цього були уражені райони зосередження особового складу та військової техніки загарбників.

Також авіація завдала шість ударів по російських зенітно-ракетних комплексах. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 29 травня.

Окрім цього, підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили:

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три райони з озброєнням і військовою технікою росіян;

зенітний ракетний комплекс С-300 і зенітний ракетний комплекс "Тор";

6 пунктів управління;

станцію радіоелектронної боротьби;

артилерійський підрозділ на вогневій позиції;

склад боєприпасів противника.

Окрім цього, нашими захисниками протягом минулої доби було знищено ворожий БпЛА розвідувального типу.

Своєю чергою, зазначають у Генштабі, росіяни протягом минулої доби завдали по Україні 97 авіаційних ударів. Серед них, зокрема, ворог застосував 59 іранських ударних БпЛА "Shahed", із яких 58 були знищені українськими захисниками. Також Росія за добу здійснила 39 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, минулої ночі росіяни здійснили одну з наймасовіших атак по Україні іранськими дронами-камікадзе. Також 28 травня російські загарбницькі війська 14 разів обстріляли прикордоння Сумської області.

У ніч на понеділок, 29 травня, росіяни знову здійснили масовану атаку території України. В кількох областях було чутно роботу протиповітряної оборони.

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