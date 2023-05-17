Ворог дві доби тримав стометрову галявину, щоб не допустити оточення.

Росія підганяє в Бахмут спеціально підготовлені підрозділи регулярної армії РФ, які здатні чинити опір та дуже затято обороняють деякі ділянки. Про це сказав заступник командира тактичного підрозділу особливого призначення "Грім", снайпер з позивним "Дід" в ефірі телемарафону.

"Дійсно вагнерівці мають частковий успіх у Бахмуті. Вони кожен день потроху просуваються вулиця за вулицею. Нашим хлопцям дуже важко, але цей локальний контрнаступ, який був зроблений 5-6 днів тому ми просунулись достатньо далеко", - сказав він.

"На сьогодні, якщо дивитись від крайніх позицій, де ми знаходимось і інші підрозділи ЗСУ та останніх вулиць Бахмута, де є наші війська, приблизно два кілометри", - додав він.

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При цьому військовий повідомив, що не потрібно недооцінювати ворога. Адже росіяни почали перекидати досить професійні підрозділи в Бахмут.

"Рашисти підганяють нові і нові частини регулярної армії РФ на підкріплення і серед них є толкові хлопці, або спеціально підготовлені підрозділи", - сказав він.

В якості приклади, "Дід" розказав, що за деякі важливі ділянки ворог бореться дуже затято: дві доби тримав стометрову галявину, щоб не допустити оточення.

За його словами, перевага української армії у Бахмуті в тому, що вона дуже добре оснащена приладами та зброєю. Проте, його підрозділ збирає кошти на приціли, які були знищені в бою.

Ситуація у Бахмуті - останні дані

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу протягом кількох днів Сили оборони України звільнили від російських окупантів на півночі та півдні передмістя Бахмута близько 20 квадратних кілометрів. Через це росіяни почали перекидати туди підкріплення.

В Інституті вивчення війни вважають, що посилення росіянами наступальних дій в районі Бахмута на тлі локальних контратак української армії, найімовірніше, вплине на можливість самих окупантів відбити контрнаступ України.

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