Постачання цих систем може відбутись у найкращому випадку у кінці року.

Без постачання західних систем ППО мови про потужний контрнаступ йти не може.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

За словами Бадрака, для того, щоб Україна була готовою до контрнаступу, їй потрібне озброєння на покоління вище, ніж російське.

"Україні потрібно негайно отримати системи ППО, адже без них контрнаступ неможливий. Наприклад, для постачання систем NASAMS або ракети IRIS-T необхідне їхнє виробництво, тож говорити про їхню відправку в Україну ми можемо у найкращому випадку у кінці року. Із цього можна зробити висновок, що про потужний контрнаступ мова поки не йде. Хоча за умови отримання бойових літаків ситуація могла б бути іншою", - зазначив він.

Також, на його думку, серед списку найнеобхідніших позицій озброєння на даний час для України є також протикорабельні ракети NSM і оперативно-тактичні ракети для установок HIMARS.

Вас також можуть зацікавити новини: