Били 'Цирконами': Повітряні сили розповіли подробиці нічного удару росіян

Наразі інформація щодо 4 ворожих ракет уточнюється. Всі ударні дрони, які летіли на Україну, вдалося збити.

У ніч на 24 січня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА.

Про це повідомили Повітряні сили. Там зазначили, що цього разу основним напрямком удару була Київщина.

За даними Повітряних сил, усього на Україну летіли 396 засобів повітряного нападу:

2 протикорабельні ракети 3М22 "Циркон" (район пуску - окупований Крим);

12 крилатих ракет Х-22/Х-32 (із повітряного простору Брянської обл. РФ);

6 балістичних ракет Іскандер-М/С-300 (район пусків – Брянська обл. РФ та окупований Крим);

1 керована авіаційна ракета Х-59/69 (із повітряного простору Курської обл. РФ);

375 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і безпілотники інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Брянськ – усі РФ, з окупованої Донеччини окупанти також запускали дрони, серед яких близько 250 - "Шахеди".

"Особливість – залучення літаків стратегічної авіації із ракетами Х-22/Х-32 для удару по столиці України", - підкреслили у Повітряних силах.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 372 цілі – 15 ракет та 357 безпілотників різних типів:

9 крилатих ракет Х-22/Х-32;

5 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

357 ударних БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 2 ракет та 18 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях.

"Інформація щодо 4 ворожих ракет уточнюється", - підкреслили в Повітряних силах.

Нічна атака росіян на Україну

Вночі окупанти били по Харкову "Шахедами", внаслідок чого там зафіксовані руйнування, поранені 19 людей, серед яких 12-річний хлопчик та 25-річна вагінта жінка.

У Києві наслідки прильотів є у 5 районах, загинула одна людина, поранення отримали 4 людей. В місті виникли проблеми з тепло та водопостачанням, робота метро порушена.

