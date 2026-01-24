Росіяни вгатили по Києву: порушена робота метро, є постраждалі і загиблий (фото, відео)

Зачинені станції "Лісова", "Чернігівська", "Гідропарк", "Дніпро". Зелена гілка метро працює зі змінами.

Російські окупанти в ніч на 24 січня завдали повітряного удару по Києву, внаслідок чого сьогодні зранку зелена гілка метрополітену працює в обмеженому режимі.

Як повідомили в Київській міській держадміністрації (КМДА), внаслідок удару зафіксовано пошкодження, тому поїзди не здійснюють перевезення пасажирів між лівим та правим берегами столиці.

"На відкритій ділянці зеленої лінії під час огляду території виявлено пошкодження огорожі під час нічного обстрілу", - йдеться у повідомленні.

Через це рух поїздів на зеленій гілці наразі здійснюється частково. Зокрема, перевезення пасажирів здійснюється на двох ділянках: між станціями "Сирець" – "Видубичі" та між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір".

О 8:35 в КМДА повідомили, що через дефіцит електроенергії після нічного масового обстрілу на червоній лінії метро введено тимчасові зміни руху поїздів.

Поїзди курсують між станціями:

"Академмістечко" – "Арсенальна" – інтервал 7-9 хвилин;

"Дарниця" – "Лівобережна" – "Арсенальна" – інтервал 12 хвилин.

Зачинені станції: "Лісова", "Чернігівська", "Гідропарк", "Дніпро".

"Звертаємо увагу: наразі рух поїздів здійснюється за диспетчерським регулюванням, тобто у ручному режимі", йдеться у повідомленні.

Кількість поїздів на лінії визначають відповідно до наявних потужностей електроенергії в енергосистемі оператора.

"Просимо пасажирів із розумінням поставитися до ситуації та враховувати зміни під час планування поїздок. Про відновлення роботи метрополітену у звичайному режимі повідомимо додатково", - зазначили в КМДА.

Інші наслідки удару по столиці

Крім цього, як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі на лівому березі наявні перебої з тепло- та водопостачанням.

Він додав, що наслідки атаки є у 5 районах міста. На локаціях виникали пожежі, зазнали пошкоджень нежилтові будівлі.

"Наразі відомо про 1 загиблого та 4 постражлалих. Трьох постраждалих медики госпіталізували", - деталізував Кличко.

Удари по Києву

У ніч на 5 січня росіяни здійснили чергову атаку на Київ, внаслідок чого у місті були зафіксовані руйнування, тоді загинула одна людина, четверо постраждали.

А 13 січня росіяни ракетами били по київській ТЕЦ-5. Унаслідок ракетного удару об’єкт зазнав серйозних пошкоджень – по ній ударили 5 ракет.

