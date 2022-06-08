Українські бійці угруповання "Схід" за добу знищили 31 російського загарбника.
Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Facebook.
"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 8 червня, наші воїни знищили: особового складу – 31, АТТ – 4", - йдеться у повідомленні.
Також за добу було знищено два російських безпілотники.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії українські захисники знищили близько 31 тисячі 500 загарбників. "Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському напрямку. Дані уточнюються", – йдеться у повідомленні Генштабу.
Через колосальні втрати Росія намагається залучити додаткові ресурси на Донбаському напрямку. На Волинському та Поліському напрямках спостерігається черговий етап перевірки бойової готовності збройних сил Білорусі.