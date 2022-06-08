Сьогодні наші воїни знищили: особового складу – 31, артилерійських тягачів – 4, безпілотників – 2.

Українські бійці угруповання "Схід" за добу знищили 31 російського загарбника.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Facebook.

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 8 червня, наші воїни знищили: особового складу – 31, АТТ – 4", - йдеться у повідомленні.

Також за добу було знищено два російських безпілотники.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії українські захисники знищили близько 31 тисячі 500 загарбників. "Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському напрямку. Дані уточнюються", – йдеться у повідомленні Генштабу.

Через колосальні втрати Росія намагається залучити додаткові ресурси на Донбаському напрямку. На Волинському та Поліському напрямках спостерігається черговий етап перевірки бойової готовності збройних сил Білорусі.

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