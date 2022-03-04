Держсекретар США сказав, що міжнародна спільнота повинна продовжувати чинити тиск на РФ, поки не завершиться війна і буде відновлено незалежність України.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявляє, що війна Російської Федерації проти України напевно не скоро завершиться, тому треба продовжувати тиснути на президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Блінкен сказав на спільній прес-конференції з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"На жаль, трагічно, жахливо, це можливо не скоро завершиться. І тому, ці зусилля, які ми докладаємо разом, ми повинні підтримувати їх. Ми повинні спиратися на них. Ми повинні переходити до суті справи", - заявив Блінкен.

Держсекретар наголосив, що треба не зупинятися у зусиллях, які спрямовані проти дій президента РФ Володимира Путіна.

"Ми повинні підтримувати це до того часу, поки він не зупиниться, поки не закінчиться війна, - російські сили підуть, а український народ відновить свою незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Ми налаштовані робити це", - наголосив Блінкен.

Раніше генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявив, що найближчі дні російського вторгнення в Україну будуть ще гіршими.

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