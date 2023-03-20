Захисники України уразили піхоту супротивника, зазначили у Державній прикордонній службі.

На Донеччині та Луганщині прикордонники відбили атаки російських окупантів та ліквідували шістьох ворогів.

Про це у Facebook повідомляє Державна прикордонна служба України. При цьому зазначається, що на Донеччині захисники відбили дві ворожі атаки на опорні пункти у Бахмуті.

"Обстріли з артилерії та танків противника зруйнували частину фортифікаційних споруд, проте прорвати оборону українських військових окупантам так і не вдалося", - сказано у повідомленні.

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У ДПСУ зазначають, що на Луганщині українські захисники ліквідували групу загарбників.

"За наданими аеророзвідкою координатами розрахунок станкового гранатомета прикордонників уразив ворожу піхоту. Щонайменше четверо росіян знищено. Загалом протягом дня ворог втратив 6 осіб, ще 11 - поранено", - сказано у повідомленні.

Бої на Донбасі - зараз це варто знати

На Донбасі йдуть запеклі бої, епіцентром протистояння стало місто Бахмут.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що оборона Бахмута триває. Чиновниця підкреслила, що було певне просування ворога, але і захисники України мають успіхи на певних ділянках.

Варто зазначити, що окупанти на Донбасі зазнають величезних втрат. Загальні втрати РФ в Україні вже становлять 165 610 загарбників.

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