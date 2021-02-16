Відкрити пам'ятник окупанти мають намір найближчими днями.

В окупованому Дебальцевому з'явився пам'ятник бойовикам "ДНР", на якому ті зобразили українського солдата.

На це звернув увагу журналіст і учасник переговорів у мінській ТКГ Денис Казанський на своїй сторінці в Facebook.

За його інформацією, за основу зображення було взято фото з Instagram екс-нардепа Мустафи Найєма. Казанський показав, як це виглядає, прикріпивши до публікації відповідні скріншоти.

Той факт, що на пам'ятнику зображений український боєць, підтвердили навіть представники терористів. Відкриття пам'ятника заплановане на 19 лютого.

Пам'ятник, встановлений бойовиками, виглядає наступним чином:

Дебальцевський котел: довідка УНІАН

Під час бойових дій в районі Дебальцевого в період з 21 січня по 18 лютого 2015 року загинув 141 учасник АТО, 356 поранені, 150 взяті в полон і 11 пропали безвісти.

За результатами попереднього розслідування було повідомлено про підозру високопоставленим особам Збройних сил РФ за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 2 ст. 437 (участь у веденні агресивної війни) КК України. Вони безпосередньо здійснювали керівництво і координацію бойових дій проти сил АТО в цей період. Всі зазначені російські військовослужбовці оголошені в розшук, судом надано дозвіл на їх затримання. Максимальна санкція за цими статтями - довічне позбавлення волі.

У лютому 2020 року в Офісі генпрокурора заявили, що продовжують встановлювати всіх осіб, причетних до трагедії біля Дебальцевого.

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Автор: УНІАН