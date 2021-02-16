Оригінал зображення авторства Найєма / фото instagram.com/mefimus

В окупованому Дебальцевому з'явився пам'ятник бойовикам "ДНР", на якому ті зобразили українського солдата.

На це звернув увагу журналіст і учасник переговорів у мінській ТКГ Денис Казанський на своїй сторінці в Facebook.

За його інформацією, за основу зображення було взято фото з Instagram екс-нардепа Мустафи Найєма. Казанський показав, як це виглядає, прикріпивши до публікації відповідні скріншоти.

Фото було опубліковано в 2015 році / скріншот

Той факт, що на пам'ятнику зображений український боєць, підтвердили навіть представники терористів. Відкриття пам'ятника заплановане на 19 лютого.

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Пам'ятник, встановлений бойовиками, виглядає наступним чином:

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Дебальцевський котел: довідка УНІАН

  • Під час бойових дій в районі Дебальцевого в період з 21 січня по 18 лютого 2015 року загинув 141 учасник АТО, 356 поранені, 150 взяті в полон і 11 пропали безвісти.
  • За результатами попереднього розслідування було повідомлено про підозру високопоставленим особам Збройних сил РФ за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 2 ст. 437 (участь у веденні агресивної війни) КК України. Вони безпосередньо здійснювали керівництво і координацію бойових дій проти сил АТО в цей період. Всі зазначені російські військовослужбовці оголошені в розшук, судом надано дозвіл на їх затримання. Максимальна санкція за цими статтями - довічне позбавлення волі.
  • У лютому 2020 року в Офісі генпрокурора заявили, що продовжують встановлювати всіх осіб, причетних до трагедії біля Дебальцевого.

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Автор: УНІАН