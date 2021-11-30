Вбивцю затримали у жовтні цього року в одному з хостелів Києва, куди він прибув з окупованого Криму.

Бойовика "ДНР", який у 2014 році ліквідовував поранених у бою українських військових, засуджено до 6 років позбавлення волі.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

За інформацією спецслужби, у ході досудового слідства встановлено, що житель тимчасово окупованого Донецька добровільно вступив до навчального центру НЗФ "ДНР" у місті Слов’янськ. Після його закінчення був призначений на посаду заступника керівника. Він здійснював підготовку бойовиків для незаконних формувань, які брали активну участь у збройному спротиві підрозділам сил антитерористичної операції.

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Крім того, перебуваючи у складі різних підрозділів НЗФ, зловмисник брав активну участь в артилерійських обстрілах позицій Збройних сил України у районі Донецька, Ясинуватої, Докучаєвська, смт Пантелеймонівка, а також здійснював чергування на військових об’єктах, конвоював затриманих та військовополонених.

Шевченківський районний суд Києва визнав його винним за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України та засудив до 6 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, контррозвідники затримали бойовика у жовтні цього року в одному з хостелів столиці, куди він прибув з тимчасово анексованої території АР Крим.

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Автор: Світлана Макринська