Залежність від фронтових ударів під керівництвом піхоти завдає шкоди іншим підрозділам.

Через великі втрати техніки на полі бої та нестачу навченого персоналу, окупаційна армія все частіше опирається на піхоту під час штурмів.

Як повідомляють американські аналітики у звіті ISW з посиланням та російського мілблогера, практика проведення тактичних наступів з метою штурму укріплень ЗСУ у лісових масивах Донбасу не призведе до більш широкого оперативного прориву будь-де на фронті. За його словами, РФ не може підготувати достатню кількість персоналу для інтенсивного фронтового наступу, необхідного для значного просування.

Інший "воєнкор" наполягає, що російські військові ось-ось переживуть "справжній ренесанс піхотного бою", оскільки поблизу лінії фронту стає менше танків, бойових машин піхоти (БМП) і бронетранспортерів (БТР).

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Перший не оцінив коментар про "відродження піхоти" і відповів, що це є лише негативним відображенням втрат російської техніки та поганої координації на передовій, що спричинило залежність від тактики штурму.

Telegram-канал, пов’язаний із російським спецназом, також поскаржився на ситуацію. Як він пояснив, залежність від фронтових ударів під керівництвом піхоти завдає шкоди всім підрозділам спецназу, які дислокуються в Україні. Вони просто не призначені для проведення таких штурмів під керівництвом стандартної російської мотострілецької піхоти. При цьому деякі російські джерела явно розчаровані наслідками неправильного застосування таких елементів спецназу.

"Раніше ISW зазначала, що російські сили все більше покладаються на такі фронтові атаки під керівництвом піхоти, ймовірно, щоб компенсувати брак належно підготовленого персоналу та через масові втрати техніки. Схоже, що російський Генштаб значною мірою покладається на фронтальні наступи як переважаючу тактику в Україні як важливу частину російського вирішення проблем "військового паритету", - вважають аналітики.

Війна в Україні - втрати РФ

Як раніше повідомляв УНІАН, Росія втратила в Україні близько 310 тис. 650 своїх військових. Одним з найгарячішим напрямків фронту залишається Авдіївський. Там, за останніми даними, ворог під час штурмів втратив: понад 100 російських танків, близько 50 артилерійських систем, сім літаків Су-25, близько 10 тисяч осіб.

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