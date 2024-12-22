Жертв та потерпілих внаслідок удару немає.

В ніч на 22 грудня внаслідок падіння російського БПЛА у Броварах загорілася покрівля 25-поверхового будинку. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

"До ліквідації було залучено 2 відділення броварських рятувальників, а також пожежні команди Княжич та Требухова. Працівниками ДСНС було оперативно проведено евакуацію мешканців з верхніх поверхів. Загорання на площі 30 кв. м оперативно ліквідовано, значних руйнувань немає. Потерпілих, на щастя, теж", - написав Сапожко.

Він додав, що приблизно за дві години усі мешканці будинку змогли повернутися до своїх квартир. Нині до поліції подано 20 заявок про завдану шкоду. Про результати роботи комісії повідомлять згодом.

Відео дня

Про ліквідацію наслідків влучання уламків БПЛА повідомили й у ДСНС України. Там відзначили, що рятувальники проводили евакуацію мешканців будинку. Пожежу ліквідовано на площі 30 кв.м.

Російські атаки: що треба знати

Раніше УНІАН повідомляв про вибухи в Києві. Зранку 20 грудня російські загарбники атакували балістикою столицю України. Відомо, що внаслідок атаки постраждало 11 людей, серед них одна людина загинула.

Того ж дня окупанти обстріляли з артилерії місто Херсон. Внаслідок удару відомо про двох загиблих чоловіків 60 та 75 років. Крім того, ворог під обстрілами намагався завести в місто свої ДРГ. Але сили оборони ліквідували окупантів, які наступали.

Вас також можуть зацікавити новини: