"Російські хлопці" будуть повертатися додому в трунах, якщо почнуть вторгнення, сказав міністр оборони України.

Глава Міноборони України Олексій Резніков описав сценарій можливого вторгнення РФ в Україну. Він не вірить у перемогу Росії та вважає, що якщо країна-агресор зважиться напасти на нашу країну, то почнеться "кривава різанина".

Про це Резніков розповів в інтерв'ю CNN.

За словами глави Міноборони, оцінки американських експертів про те, Росія могла б зібрати для вторгнення в Україну близько 175 тисяч військових, є заниженими. Такої кількості військовослужбовців явно не вистачить РФ для нападу на нашу країну, вважає Резніков.

"Отже, у нас є 250 тисяч офіційних військовослужбовців. Плюс, я сказав, 400 тисяч ветеранів і 200 тисяч резервістів. 175 тисяч (військових з РФ - УНІАН) недостатньо, щоб поїхати в Україну", - заявив політик.

За словами Резнікова, можливе вторгнення РФ в Україну матиме "катастрофічні" наслідки для всього європейського континенту. Близько 5 мільйонів українців шукатимуть притулок у країнах Європи. Крім цього, дії Росії негативно позначаться на постачанні продуктів з України в ЄС і Африку.

Також Резніков вказав, що вторгнення РФ перетвориться на "криваву різанину". За словами глави Міноборони України, наша країна довіряє українській та американській розвідці, але він не вірить у перемогу Росії.

"Я не вірю в перемогу Росії в Україні. Це різні речі. Це (вторгнення РФ - УНІАН) буде справжня кривава різанина, а російські хлопці будуть повертатися додому в трунах", - вказав Резніков.

За словами міністра, Україна не потребує військ з США, бо буде несправедливо, якщо американські солдати будуть вмирати в нашій країні.

Читайте такожForeign Policy: Резніков запросивши у США частину "афганського" озброєння для ЗСУТакож Резніков вказав, що Кремль "лякає" всіх своєю зброєю і розгортанням військ біля кордону з Україною, щоб не дати нашій країні наблизитися до членства в НАТО і ЄС.

"Якщо ми поділяємо або поширюємо паніку в нашій країні і всередині нашого суспільства, це буде подарунком Кремлю, тому що вони намагаються це зробити. Оскільки це скупчення їхніх військ біля нашого кордону, це їх головна мета - провести процес дестабілізації всередині нашої країни, щоб зупинити нас на нашому шляху. Але ми йдемо в союзники до НАТО, ми йдемо в ЄС", передає слова Резнікова CNN.

Розгортання російських військ на кордоні з Україною: що відомо

Наприкінці жовтня видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що РФ відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, в соцмережах почали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками й ракетами, які перевозять в південні та західні регіони Росії. За даними видання, в США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

Читайте такожСтягують додаткову артилерію й танки: розвідка повідомила про дії військ РФ на лінії зіткненняУ Міністерстві оборони України тоді спростували інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ в Міноборони називали "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами в рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фото, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня-початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

Читайте такожПентагон про імовірний наступ 175 тисяч військових РФ: як і раніше, бачимо військове нарощуванняЗа повідомленням Financial Times Західна розвідка передбачає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Кремль заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів. Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися в будь-який день.

Автор: Поліна Кузенко