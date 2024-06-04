Він вважає, що у ворожих ДРГ мало шансів проникнути на підконтрольну Україні територію Херсонщини.

У російських диверсійно-розвідувальних груп немає шансів проникнути на правобережну частину Херсонщини, адже українські оборонці успішно ліквідовують навіть ті штурмові групи противника, які намагаються висадитися на острів Нестрига у дельті Дніпра.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник пресцентру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук, оцінюючи шанси ДРГ противника проникнути у Херсон.

"Це з області фантастики, тому що, намагаючись навіть проникнути малими групами на острів Нестрига, вони залишаються там на березі. На жаль, цензура не дозволяє показувати у соціальних мережах результати цих висадок… А проникнути на територію на правому березі… Вони можуть це показати тільки у своєму російському кіно", - наголосив Плетенчук.

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Також він не виключає, що ворожі ДРГ можуть подолати хащі, які з’явилися на місці водосховища Каховської ГЕС, зруйнованої торік внаслідок теракту. Однак не вбачає у цьому військової доцільності. До того ж, за його словами, певний периметр тієї території охороняється ЗСУ, які готові до будь-яких дій ворога.

"Але там так само залишається водна перешкода, яка теж відповідним чином контролюється. Там працює наша повітряна розвідка, як і у росіян", - пояснив речник.

Ворожі штурми острова Нестрига – подробиці

Наприкінці квітня стало відомо, що Сили оборони встановили контроль над островом Нестрига, який розташований у дельті Дніпра на території Херсонської області. Цей острів має тактичне значення, оскільки йдеться про локації, які не дозволяють ворогу наближатися до українських позицій.

З того часу ворог не полишає спроб знову взяти Нестригу під свій контроль і постійно вдається до штурмів. Українські оборонці завдають російським окупантам втрат.

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