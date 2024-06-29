Василь Малюк зазначив, що планів у СБУ досить-таки багато.

У середині червня очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що окупанти притягли в тимчасово окупований Крим новітні системи ППО С-500. Керівник СБУ Василь Малюк пояснив, чи зможе Україна знищити ці установки.

"Усьому свій час, ми постійно працюємо, зокрема й над ворожими системами ППО. Звичайно, попереду буде багато різних сюрпризів", - загадково відповів Малюк у коментарі "Ми-Україна".

При цьому він зазначив, що планів у Служби досить-таки багато, і вони виходять з аналізу оперативної обстановки на полі бою.

Російські С-500 у Криму - останні новини

Newsweek підрахувало, що наразі Росія має у своєму розпорядженні лише один діючий полк С-500, який зазвичай передбачає наявність двох батальйонів із двома зенітними батареями в кожному.

Тим часом, на думку експерта Анатолія Храпчинського, новітні російські зенітно-ракетні комплекси С-500 насправді не демонструють жодної феноменальної ефективності. А перекидання цих систем до Криму є нічим більшим, як просто показовим кроком Росії.

При цьому речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук заявив, що поява в Криму комплексів С-500 не зможе показати щось кардинально нове в роботі ППО Росії.

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