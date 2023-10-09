Українським воїнам доводиться мати справу з диверсійно-розвідувальними групами супротивника, зазначили у Силах оборони півдня.

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк пояснила, чи можуть російські окупанти форсувати Дніпро для наступу на правий берег Херсонщини.

Про це Гуменюк повідомила в ефірі інформаційного марафону. "Просування з лівого берега на правий, у принципі, не розглядається адекватними людьми. Хоча ми розуміємо, що маємо справу з досить неадекватним ворогом, наша оборона досить щільна, і просування ворога не передбачається", - сказала Гуменюк.

За її словами, Силам оборони України доводиться мати справу з диверсійно-розвідувальними групами російських окупантів. "Вони намагаються імітувати активність, зокрема, в районі островів. За минулу добу у нас було знищено сім човнів, на яких такі групи намагалися маневрувати", - сказала Гуменюк.

Відео дня

Водночас вона натякнула на побоювання окупантів про можливість просування українських сил на лівий берег Дніпра на Херсонщині. У цьому зв'язку російські окупанти намагаються знищувати інфраструктуру на правому березі Дніпра.

"Але підхід до знищення інфраструктури правого берега і посилене бомбардування пов'язане більше з побоюваннями ворога щодо накопичення сил та засобів безпосередньо Сил оборони України перед певним просуванням в їхній бік. Це вимушений крок. Вони не мають успіху у контрбатарейній боротьбі та змушені використовувати те, чим наразі були певною мірою багаті, розуміючи, що у нас немає адекватних засобів, щоб зреагувати на бомбардування, зокрема, не вистачає сил протиповітряної оборони і винищувачів, які могли б ліквідувати літаки, що випускають бомби", - сказала Гуменюк.

Війна в Україні - важливі новини

Вранці Генштаб Збройних сил України повідомив, що наші захисники відбили атаки росіян на низці напрямків. Крім того, стало відомо, що Сили оборони України мають частковий успіх на Мелітопольському в Бахмутському напрямках.

На думку військового експерта Олександра Коваленка, зараз рано говорити про те, що українські військові форсують Дніпро і висаджують десант на лівому березі Херсонщини, проводячи наступальну операцію.

Вас також можуть зацікавити новини: