Також з 2014 року Управлінням верховного комісара ООН з прав людини задокументовано 43 випадки насильницьких зникнень на території окупованого Криму.

Уповноважена Верховної Ради із прав людини Людмила Денісова заявила, що зниклими безвісти на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей вважаються 258 осіб, у тому числі 67 військовослужбовців та резервістів.

Про це вона повідомила Телеграм-каналі щодо зустрічі з генеральним директором Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (МКЗБ) Кетрін Бомбергер.

"Обмінялися досвідом та обговорили спільні дії з пошуку та ідентифікації осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, захисту прав їхніх родичів та надання сприяння з розробки відповідних законодавчих актів у цій сфері. Наголосила на тому, що внаслідок збройної агресії РФ на тимчасово окупованих територіях окремих районів Донецької та Луганської областей 258 осіб (у тому числі 67 військовослужбовців, резервістів) вважаються зниклими безвісти за особливих обставин", - повідомила омбудсмен.

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Денісова додала, що робота щодо їх пошуку має здійснюватися у рамках Тристоронньої контактної групи, відповідно до Мінських домовленостей, але процес наразі заблоковано російською стороною.

Під час зустрічі омбудсмен також звернула увагу на проблеми пошуку зниклих безвісти за особливих обставин у тимчасово окупованому Криму та місті Севастополі.

"З 2014-го року Управлінням верховного комісара ООН з прав людини в Україні задокументовано 43 випадки насильницьких зникнень на території незаконно окупованого півострова. Ми маємо дані стосовно 11-ти таких людей", - зазначила Денісова.

Вона висловила сподівання на плідну взаємодію з МКЗБ, яка сприятиме пошуку та ідентифікації зниклих безвісти.

Раніше Денісова заявляла, що на окупованому Донбасі утримують у полоні 280 українців.

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Автор: Інна Андаліцька