У Росії діти загиблих окупантів отримують щедрі подарунки за внесок їхніх родин в успіх так званої "спецоперації" в Україні.

Дітям росіян, які воюють на території нашої країни, запропонували флешмоб: отримати ігрову приставку, солодощі або інші подарунки, якщо ті здадуть своїх батьків у військкомати РФ.

Таким чином СтратКом ЗСУ відреагував на публікації в російських соціальних мережах, де йдеться про те, що діти загиблих окупантів отримують щедрі подарунки за внесок їхніх сімей в успіх так званої "спецоперації" в Україні.

"Пропонуємо російським дітям новий, вигідний флешмоб. Здай татка у військкомат і майже гарантовано отримаєш приставку і солодощі, бо ЗСУ з вірогідністю 100% його ліквідують", - йдеться в повідомленні Страткому ЗСУ.

Нагороди окупантів за участь у "СВО"

Раніше російський президент Володимир Путін нагородив "орденом мужності" так званого "заступника голови адміністрації" частково окупованої Херсонської області України Кирила Стремоусова.

Також нещодавно посмертно нагородили званням "героя" російського попа-агента ФСБ Васильєва, який у свій час відзначився своїми закликами до росіянок народжувати більше дітей, щоб їх було не шкода відправити на війну в Україну.

Цікаві "нагороди" також отримали вдови шахтарів у тимчасово окупованій Донецькій області, чиїх чоловіків мобілізували на війну з Україною: їм роздали чорні пакети зі святковими подарунками.

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