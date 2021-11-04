Після надання домедичної допомоги воїна евакуювали до лікувального закладу.

За добу 3 листопада на Донбасі бойовики поранили одного українського військового.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров'я - задовільний. На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити вогневу активність", - йдеться в ранковому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7:00.

Загалом за минулу добу штаб ООС зафіксував шість порушень режиму припинення вогню з боку окупантів, два з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема, поблизу населеного пункту Лобачеве бойовики відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Південного - двічі обстрілювали позиції українських військових, застосовуючи станкові протитанкові гранатомети та міномети калібру 120 мм.

Читайте також"Бойовики деморалізовані": ветеран АТО розповів про наслідки атаки Bayraktar на ДонбасіНеподалік Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів. Біля Золотого-3 незаконні збройні формування вели вогонь з мінометів калібру 82 мм. В районі Новозванівки російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

"Станом на 7 годину ранку 4 листопада порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об'єднаних сил та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили у штабі ООС.

Раніше в Міноборони України розповіли, що ситуація на російсько-українському кордоні зараз контрольована, однак взимку РФ планує збільшити там кількість своїх військових.

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Автор: Катерина Комолова