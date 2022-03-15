Також члени сімей загиблих (померлих) добровольців Сил ТрО ЗСУ належать до категорії сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України.

Верховна Рада України визнала добровольців Сил територіальної оборони Збройних сил України ветеранами війни.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, за ухвалення закону "Про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (щодо уточнення норм, що врегульовують питання визначення категорій осіб, які визнаються ветеранами війни та членами сімей загиблих захисників та захисниць України") (реєстраційний номер 7151) проголосували 344 народних депутатів України.

Даним законом визнано добровольців Сил територіальної оборони Збройних сил України ветеранами війни. Крім того, ним уточнюються норми, що врегульовують питання визначення категорії осіб, які належать до сімей загиблих ( померлих) захисників та захисниць України. Законом до цієї категорії віднесено і членів сімей загиблих (померлих) добровольців Сил ТрО ЗСУ.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Бійці тероборони захопили новий російський "Панцир С1" вартістю до 20 млн доларів. Зенітний ракетно-гарматний комплекс повністю справний.

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