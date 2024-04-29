Цей спосіб боротьби з повільними російськими дронами є дешевим, але складним.

Український стрілець збив російського дрона з борта гвинтового літака. Цей метод складний, але дешевий.

Як пише Forbes, на поле бою повернулася повільна тактика повітряних боїв часів Першої світової війни. Тоді гвинтові літаки не мали передніх кулеметів. Тож пілоти, а частіше другі пілоти, цілили з пістолетів чи гвинтівок у ворожі літаки.

Понад століття потому вогонь зі стрілецької зброї із задніх сидінь гвинтових літаків знову застосовують. Минулого тижня стрілець у навчально-тренувальному літаку Як-52 зразка 1970-х років, що належить українському волонтерському аероклубу, влаштував бій з російським безпілотником "Орлан" над півднем України, збивши безпілотник вартістю 100 000 доларів.

"Це не перший випадок на фронті в Україні відновлюють тактику та технології Першої світової війни. Окопна війна повертається. Так само "танки-черепахи" і кулемети "Максим". Але повітряний бій "стрілець проти безпілотника" може бути найдраматичнішим прикладом сучасної війни, яка розгортається в жорстоких умовах українського конфлікту", - пише видання.

Атаку зняли із землі і в повітрі. На відео 1,5-тонний літак кружляє навколо "Орлана", чути постріли, пошкоджений дрон падає під своїм автоматично розкритим парашутом.

Легкомоторні літаки зі стрілками є очевидним вибором для боротьби з повільними безпілотниками, не витрачаючи багато грошей. Кулемет на задній частині гелікоптера чи літака зберігає цінні ракети протиповітряної оборони.

"Витрати багатьох тисяч (якщо не мільйонів) доларів на кожну ракету для знищення недорогого БПЛА є економічно програшною справою", - написав Пол Максвелл, заступник директора Армійського кіберінституту Військової академії США в Нью-Йорку.

Для українців особливо важливо зберегти свої найкращі боєприпаси протиповітряної оборони, оскільки війна триває вже третій рік. Україна все ще отримує більшу частину своїх ракет від своїх іноземних союзників, а шестимісячна перерва в поставках зі США означає, що запаси ракет зараз надзвичайно низькі.

Але дешева тактика боротьби з дронами не обов’язково проста. Згадайте один із перших повітряних боїв над лінією європейського фронту під час Першої світової війни.

"Ми зустріли німецький літак приблизно на тій самій висоті, що й ми, і на такій самій швидкості, тож ми не могли підійти ближче ніж на 600 метрів", - згадував пілот Королівського авіакорпусу Арчібальд Джеймс.

"Я націлився службовою гвинтівкою на 600 метрів і зробив шість навмисних пострілів. Це було жалюгідно. Очевидно, я взагалі не влучив у нього. Я не сумнівався, що я був надто далеко. Ми тоді не уявляли, з яких близьких дистанцій потрібно стріляти, щоб взагалі був ефект", - пригадав Джеймс.

Іншими словами, щоб постріляти безпілотником із задньої частини літака, пілот повинен підійти дуже близько, а стрілець - уважно прицілитися.

Війна дронів в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, у Росії визнали, що Україна досягла значних успіхів у модернізації свого дрона-бомбардувальника "Баба-Яга". Це окремий тип важкого вертолітного БПЛА з електродвигунами і потужною батареєю для збільшення дальності.

Тим часом на фронті стає дедалі менше російських дронів-розвідників "Орлан". Як пояснив експерт із радіотехнологій Сергій Бескрестнов ("Флеш"), цей розпіарений безпілотник морально застарів, тому росіяни все активніше використовують сучасніші моделі.

Вас також можуть зацікавити новини: