Ліквідація складу ГРАУ в Росії - "удар" по ворожій логістиці, поділився думкою керівник Центру протидії дезінформації.

Ліквідація стратегічного 107-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у місті Торопець (Тверська область) може в деяких місцях знизити інтенсивність, з якою російські загарбники використовують озброєння.

Очільник Центру протидії дезінформації (робочий орган Ради національної безпеки і оборони України) Андрій Коваленко в Telegram написав, що "знищений склад росіян в Торопці - це від 2 до 4 місяців війни по боєприпасах". Чиновник підкреслив, що склади такого типу створені для того, щоб накопичувати ресурси для ведення тривалої війни.

"…Його знищення не означає, що війна припиниться зараз, але це позбавляє російську воєнну логістику можливостей продовжити її довше, а також місцями знизить інтенсивність використання озброєнь. Дуже важливий успіх", - додав він.

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Триває війна в Україні проти РФ - що відомо про знищення арсеналу в Торопці

УНІАН 18 вересня дізнався від джерел, що у Торопці українські безпілотники знищили склад ГРАУ. У місті були потужні вибухи, влада оголосила евакуацію населення. ЗМІ дізналися, що є 17 постраждалих та пошкоджено багато будинків.

За відомостями журналістів, на складі могли знаходитися, у тому числі північнокорейські балістичні ракети KN-23. Військовий експерт Михайло Жирохов поділився думкою, що більшість ворожих боєприпасів могли лишитися неушкодженими. Аналітик зазначив, що цінне ракетне озброєння загарбники могли тримати у підземних сховищах.

Головред Defense Express Олег Катков говорив, що на російській території є всього півтора-два десятки таких арсеналів ГРАУ, як той, що був уражений у Торопці.

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