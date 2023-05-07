6 травня відбувся черговий обмін полоненими, внаслідок якого додому повернувся Євген Чуднецов.

Серед звільнених з полону 45 захисників і захисниць "Азовсталі" присутній Євген Чуднецов (прізвисько - "Чудик"), який вже був у російському полоні ще до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Євген народився у Макіївці, він воїн полку "Азов". Вперше Чуднецов потрапив у полон 14 лютого 2015 року під час боїв біля Широкиного. Його утримували на території так званої "ДНР" і саме там місцеві "прокурори" вимагали стратити бійця "Азову". Євгена засудили до 30 років колонії, але, на щастя, у 2017 році українця обміняли.

"Я був квінтесенцією світового зла: з добробату, місцевий, із татуюванням тризуба. Я готовий був ще сидіти в полоні "ДНР", лише б Росія впала!", – пояснював Євген.

Відео дня

Після початку широкомасштабного наступу РФ 24 лютого 2022 року Євген став на захист України і обороняв "Азовсталь" в Маріуполі. Він знову потрапив у полон і лише на початку травня 2023 року його визволили.

Обмін полоненими - останні новини

26 квітня додому повернули 42 українських військових і двох цивільних. Серед звільнених були поранені, яких ворог катував у полоні. Також - двоє чоловіків, дружин яких раніше звільнили з полону.

Всього з РФ обміняно понад 2 тисячі осіб, зазначав голова ГУР Кирило Буданов. "Станом на зараз вже обміняно понад 2 200 людей. Це безпрецедентний випадок у світовій історії. Ніхто такого не вів. Усі обміни йдуть після завершення бойових дій і ніяк не під час", - зауважував Буданов.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ вдруге взяли у полон двох окупантів, яких тільки обміняли і повернули Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: