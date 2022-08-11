Вони погодилися на пропозиції представників держави-агресора РФ і добровільно зайняли фейкові адміністративні посади.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури двом новопризначеним "чиновникам ДНР" заочно повідомлено про підозру в колабораціонізмі.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Зазначається, що у березні та червні 2022 року двоє мешканців с.Зелений Яр та смт Талаківка Маріупольського району погодилися на пропозиції представників держави-агресора РФ та добровільно посіли фейкові посади "голови Адміністрації Володарського району ДНР" та "голови смт Талаківка адміністрації Новоазовського району ДНР". У червні 2022 року останній став "заступником голови Червоноармійської сільської адміністрації Донецької області".

"Перший з підозрюваних, який раніше був заступником голови Микільської селищної територіальної громади, отримавши від ворога нову "посаду", провів заходи щодо створення та реєстрації підконтрольних "організацій", уклав псевдоголошення про співпрацю з Липецькою областю РФ і продовжує приймати інші фіктивні рішення, які шкодять державним інтересам України.

Другий фігурант надав у розпорядження так званої "поліції "ДНР" приміщення місцевого музею і координує її роботу з виявлення громадян, прихильних Україні, а також активно агітує населення отримувати паспорти РФ", - зазначили в прокуратурі.

Колаборантам повідомлено про підозру у добровільному занятті посад, пов'язаних з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора (ч.5 ст. 111-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

13 липня стало відомо, що на Донеччині дві співробітниці поліції перейшли на бік окупантів і стали зрадницями України. Підозрювані добровільно погодилися очолити посади на тимчасово захопленій території.

Війна в Україні та зрадники:

13 липня стало відомо, що на Донеччині дві співробітниці поліції перейшли на бік окупантів і стали зрадницями України. Підозрювані добровільно погодилися очолити посади на тимчасово захопленій території.

11 серпня Служба безпеки України затримала російського агента, який збирав розвіддані про постачання західного озброєння в Україну.

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