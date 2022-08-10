Олександра Тимофєєва з позивним "Ташкент" звинуватили в замаху на особливо велике шахрайство.

У Росії відбувся суд над колишнім "міністром доходів і зборів, який виконував обов'язки заступника голови ради міністрів ДНР" Олександром Тимофєєвим з позивним "Ташкент". Його звинуватили в замаху на особливо велике шахрайство. Однак за так звані заслуги Тимофєєву присудили навіть менше мінімального терміну ув'язнення.

Як повідомили росЗМІ, "Ташкент" знаходився у змові з колишнім радником екс-прем'єра України Миколи Азарова Ігорем Сосновським. Вони обіцяли домовитися про закриття справи колишнього глави "Рейлтрансхолдингу" (РТХ) Сергія Шпака. За це спільники запросили $5 мільйонів.

Хорошевський райсуд Москви визнав Тимофєєва винним, хоча його захист все заперечував і не погодився на виправдувальний вирок. Однак при розгляді справи врахували "заслуги" фігуранта. "Ташкент" брав участь у бойових діях проти України, був поранений і має статус так званого "героя ДНР". Саме тому Тимофєєв отримав менше мінімального терміну: замість чотирьох років, його засудили до трьох років і шести місяців загального режиму.

Що стосується Сосновського, то його участь у справі про шахрайство розглядалася ще в квітні. Колишній радник Азарова отримав умовний термін, оскільки погодився співпрацювати зі слідством. Після цього фігурантом справи став Тимофєєв.

Нагадаємо, на початку серпня в Росії присудили зірці американського баскетболу Бріттні Грайнер до дев'яти років колонії загального режиму. Її звинуватили в нібито "спробі контрабанди наркотиків".

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