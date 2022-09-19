Росія не забула про північні напрямки, проте в сучасних умовах вона фізично не може створити там ударне угруповання.

Російська армія на довгий період часу змушена забути про повторне вторгнення в північні регіони України, у тому числі з території Білорусі.

Про це розповів військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телеканалу Freedom.

За його словами, Росія не забула про ці напрямки як такі, проте в сучасних умовах вона фізично не може створити там ударне угруповання.

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"Давайте згадаємо "тепличні часи", коли вони створювали там угруповання: щоб стягнути сили і засоби, їм знадобився майже рік. Ми говоримо про період з березня 2021 до лютого 2022 років, коли вони стягували туди війська. На сьогодні вони фізично не можуть зібрати достатню кількість контингенту, щоб створити там ударне угруповання. Але це не означає, що вони про це забули зовсім", - вважає Грабський.

При цьому, зазначив експерт, Росія продовжить обстріли прикордонних населених пунктів, щоб відволікати українські війська від східних і південних напрямків.

"Операція по сковуванню, так званий "турбуючий вогонь", будуть об'єктивною реальністю, щоб утримувати наші підрозділи, які з нашої точки зору більш ефективно могли бути використані на інших напрямках. Ми змушені тримати їх там, щоб відбивати удари противника та можливі спроби проникнення на нашу територію", - говорить Грабський.

На території Білорусі не спостерігається зосередження російських наземних угруповань військ, проте там активні військово-повітряні сили противника.

"Але ніхто не відміняв дії диверсійно-розвідувальних груп, спроби проникнень і провокацій в повітряному просторі України. Ситуація залишається напруженою, але зі стратегічної точки зору ми не розглядаємо поки ведення бойових дій на тому напрямку як щось уже очевидне, проте змушені тримати там певні сили й засоби", - зазначив Грабський.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. У тому числі, з території Білорусі, яку російським загарбникам люб'язно здав Лукашенко. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" та "демілітаризацію" української держави.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети. Також у окупованих районах росіяни скоюють воєнні злочини, катуючи й жорстоко вбиваючи цивільне населення.

Володимир Путін стверджував, що кінцевою ціллю війни в Україні нібито є захист Донбасу і створення умов, які гарантують безпеку РФ.

Початкова спроба росіян захопити Київ блискавичним штурмом була зірвана, що змусило російську армію перегрупуватися та зосередитися на артилерійській кампанії на сході. Двосторонні переговори про припинення вогню були зірвані після виявлення доказів воєнних злочинів, скоєних російськими окупаційними військами у квітні.

Дії Росії були засуджені західними країнами, які запровадили санкції проти Москви. Утім, "бучанські кати" отримують зарплатню в російському "Газпромбанку", який досі уникнув масштабних санкцій Заходу.

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