На Слов’янському напрямку українські бійці знешкодили розвідувальну групу окупантів, а на Краматорському - змусили російську розвідгрупу відійти.

Військовослужбовці Збройних сил України успішно відбили штурми російських загарбників на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

На Слов’янському напрямку противник задіяв ствольну, реактивну артилерію і танки біля Долини, Богородичного, Курульки, Грушувахи, Вірнопілля, Сулигівки та низки інших населених пунктів. Ворожа російська армійська авіація діяла поблизу Гусарівки.

"В районі Щурівки наші воїни виявили та знешкодили розвідувальну групу окупантів", - йдеться у повідомленні.

На Краматорському напрямку ворог обстрілював райони Сіверська, Івано-Дар’ївки, Кривої Луки, Серебрянки, Григорівки, Званівки, Спірного та Виїмки. Авіаудар зафіксовано неподалік Серебрянки та Спірного.

"Неподалік Верхньокам’янського виявлено розвідгрупу окупантів, завдано вогневого ураження, група відійшла. Також противник вів повітряну розвідку БпЛА", - зазначили в Генштабі.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури із артилерії і танків в районах населених пунктів Шуми, Кодема, Соледар, Бахмут, Весела Долина, Травневе, Зайцеве, Вершина та інших. Завдав авіаударів неподалік Покровського, Новолуганського, Соледара та Веселої Долини.

"Окупанти знову намагалися штурмувати в районах Соледара, Вершини і Семигір’я. І знову безуспішно - зазнали втрат та відійшли", - йдеться у зведенні.

Крім того, на Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Павлівка, Авдіївка, Веселе, Вугледар, Водяне, Велика Новосілка, Піски, Новокалинове, Красногорівка, Шевченко та інших.

"Всі наступальні та штурмові дії окупантів в районах Авдіївки, Кам’янки, Красногорівки та Пісків наші воїни рішуче придушили", - наголосили в Генштабі.

Водночас, на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів, продовжив систематичні обстріли цивільної інфраструктури біля Времівки, Ольгівського, Новополя та великої низки інших населених пунктів.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджував на недопущенні просування українських військ. Противник боїться та підтримує високу інтенсивність ведення розвідки з безпілотників, зауважили в Генштабі.

Крім того, ворог обстрілював цивільну та військову інфраструктуру в районах Іванівки, Токарєвого, Кар’єрного, Осокорівки, Благодатного, Кобзарців та ще понад 30 населених пунктів.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. "Ознак створення наступальних угруповань збройних сил Російської Федерації та збройних сил Республіки Білорусь не виявлено", - йдеться у зведенні.

На Сіверському напрямку ворог продовжив завдавати ударів по об’єктах інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. Також противник вів повітряну розвідку БпЛА біля села Грем’яч Чернігівської області.

Разом з тим, на Харківському напрямку ворог здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Рубіжне, Уди, Дементіїівка, Слатине, Базаліївка, Перемога, Маяк, Замулівка, Лісне, Соснівка, Світличне, Іванівка, Коробочкине та інших. Завдав авіаудару силами армійської авіації неподалік Старого Салтова.

Нагадаємо, у ранковому зведенні Гештаб ЗСУ повідомляв, що на Донбасі тривають активні бойові дії з російськими окупантами. Так, за останню добу Збройні сили України відбили штурм ворога у напрямку Вершини та Семигір’я та завдали втрат росіянам у районі Водяного, Пісків та Авдіївки.

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