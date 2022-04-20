"Міністра" утримують в одному зі слідчих ізоляторів на території Ростовської області.

На фоні невдач на фронті Москва розпочала так звані чистки керівників "ЛНР".

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

За даними розвідки, працівники ФСБ заарештували "міністра внутрішніх справ ЛНР генерал-майора" Корнета Ігоря Олександровича 1973 року народження. Зараз його утримують в слідчому ізоляторі ФСБ в Ростові на Дону.

"Арешт "міністра внутрішніх справ ЛНР" викликав негативну реакцію з боку силових структур та політичного керівництва "республіки", які оцінюють це як початок змін у силовому блоці квазі-держави. Однак, з боку голови "ЛНР" Леоніда Пасічника прикладаються всі зусилля для звільнення Корнета з-під арешту та відновлення на посаді", - зазначає розвідка.

Як відомо, секретар РНБО Олексій Данилов підтвердив початок нової фази російського наступу на сході України.

Вночі та вранці 19 квітня російські сили зосередилися на прориві оборони Луганської та Донецької області. Також в плани окупантів входить повний контроль над Маріуполем.

Тривають обстріли південних міст України.

В Міноборони також констатували, що битва українських захисників з російськими окупантами за Донбас триває вже кілька днів. Загарбники активізували наступальні дії на Луганщині й Донеччині.

Російські окупанти хочуть вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей до 9 травня, а також втримати "сухопутний коридор" до окупованого Криму.

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