Він є уродженцем міста Чугуїв Харківської області.

Генерал-майору РФ Олегу Маковецькому, який віддавав накази бомбити Харківську область, заочно повідомлено про підозру.

Як інформує Харківська обласна прокуратура,

уродженцю міста Чугуїв Харківської області, командувачу однієї з армій військово-повітряних сил протиповітряної оборони РФ, генерал-майору заочно повідомлено про підозру за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей, та за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказаний генерал-майор віддавав злочинні накази щодо масового бомбардування Харкова та Харківської області, у тому числі, авіабомбами "ФАБ-500".

"Внаслідок вказаних дій уродженця Чугуєва загинули мирні жителі, повністю та частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, адмінбудівлі, медичні установи, заклади освіти та гуртожитки", - йдеться у повідомленні прокуратури.

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