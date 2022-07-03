Там триває ротація військових у Брестській області та посилення системи ППО за рахунок підрозділів росіян.

У Білорусі триває ротація військових у Брестській області та посилення системи протиповітряної оборони за рахунок підрозділів росіян.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

"За наявною інформацією, з 1 липня 2022 року розпочато ротацію підрозділів збройних сил Республіки Білорусь у Брестській області. Посилюється система протиповітряної оборони за рахунок підрозділів Східного військового округу збройних сил РФ", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, з 22 червня в Гомельській області Білорусі тривають мобілізаційні навчання білоруських військ.

24 червня речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник зазначив, що загроза наступу на Україну військ з Білорусі залишається.

За словами заступника міністра внутрішніх справ України Євгена Єніна, поки ознак формування ударних угруповань на території Білорусі немає, в той же час є інформація про можливі провокації, зокрема, направлення в Україну з Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.