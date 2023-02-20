Він закликав ще більше посилити тиск на російських окупантів.

Європейський Союз після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ухвалив основні санкції проти Кремля.

Голова Євроради Шарль Мішель в інтерв'ю бельгійському виданню Le Soir заявив, що наразі залишається не так багато можливостей для розширення санкцій.

"Головне вже було зроблено, оскільки ми ввели санкції проти викопного палива", - пояснив він.

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За словами Мішеля, кожен наступний пакет санкцій Євросоюзу спрямований на "затягування петлі" і запобігання спробам обходу. Він також закликав європейців посилити тиск на російських окупантів, оскільки наступні кілька тижнів можуть стати "вирішальними у військовому і політичному плані".

Європейські санкції проти Росії

Через повномасштабне вторгнення в Україну проти РФ ввели санкції низка країн. ЄС ввів проти країни-агресора дев'ять пакетів санкцій. До річниці нападу на Україну Євросоюз планує ввести 10-й пакет санкцій проти Росії.

15 лютого 2023 року Єврокомісія офіційно представила десятий пакет санкцій проти РФ.

Експерти бачать значний вплив санкцій на російську економіку. Майже через рік після вторгнення її бюджет "просів" одразу за кількома показниками: дохід від експорту впав в 4 рази, дефіцит бюджету б'є рекорди.

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