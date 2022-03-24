"Зелені" коридори передбачені з Маріуполя на Донеччині, з Пологів, Мелітополя на Запоріжжі та з Великої Димерки, Богданівки, Макарова, Бервиці на Київщині.

В Україні на 24 березня погоджено сім гуманітарних коридорів для евакуації людей із населених пунктів, постраждалих унаслідок російського вторгнення.

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Так, у Донецькій області запланована евакуація людей з Маріуполя до міста Запоріжжя по маршруту Бердянськ – Запоріжжя (місце зборів: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27).

24 автобуси зараз знаходяться на в'їзді до міста Бердянськ, до них вже незабаром мають доєднатися ще 21 автобус, які з 6 години ранку виїхали з міста Токмак. Після проходження блокпосту на в'їзді до міста, автобуси відразу будуть подані до місця збору маріупольців і почнуть евакуацію.

Адреси для дозаправки:

проспект Східний, 4а,

вул. Мелітопольське шосе, 87б

Верещук додала, що також будуть оновлені запаси продуктів і медикаментів в штабах допомоги маріупольцям.

У Запорізькій області погоджено на сьогодні "зелені" коридори:

з міста Пологи до Запоріжжя (місце зборів – міська рада, автобуси для евакуації з 6 ранку вирушили з міста Токмак),

з міста Мелітополь до Запоріжжя (місце зборів – пожежна частина №9, автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Запоріжжя).

У Київській області запланована евакуація:

з селища Велика Димерка до Броварів (місце зборів – Будинок сільради на вулиці Бобрицька,1, автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів),

з селища Богданівка до Броварів (місце зборів – сільрада на вулиці Богдана Хмельницького, 219, автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів).

з міста Макарів до міста Житомир (місце зборів – сільська рада, вул. Ростовського, 30, автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Біла Церква),

з села Бервиця до міста Бровари (місце зборів – з села Бервиця люди мають самостійно перейти до мосту між селами Мокрець та Заворичі, де переходять річку Трубеж в напрямку вулиці Радгоспна, автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Бровари).

Як вже повідомляв УНІАН, 23 березня вночі у Чернігові російські загарбники скинули авіабомби на автомобільний міст через Десну, який сполучав місто з автодорогою на Київ. Очільник Чернігівської області наголосив на тому, що знищений міст не завадить доставці гуманітарної допомоги у місто.

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