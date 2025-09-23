Удари по рідкісній авіації РФ в Криму: ГУР розчищає шлях для 'Толоки', - Defence Express

Спецпідрозділ "Примари" Головного управління розвідки України за останні дні провів серію влучних атак по військових об’єктах у тимчасово окупованому Криму. Це може стати операцією, яка відкриває шлях до Криму для нового підводного дрона України, пише Defence Express.
21 вересня повідомлялося про знищення трьох вертольотів Мі-8 та радіолокаційної станції 55Ж6У "Небо-У".
22 вересня стало відомо про ураження ще одного Мі-8 та двох рідкісних протичовнових літаків Бе-12.
Бе-12 — радянські машини, перший політ яких відбувся ще у 1960 році. Попри вік, їх досі використовує Чорноморський флот РФ. Загалом у строю залишалося не більше шести таких літаків, які застосовували для патрулювання акваторії та пошуку підводних човнів.
Експерти зазначають, що виведення з ладу Бе-12 може мати одразу кілька пояснень:
- зменшення можливостей РФ у боротьбі з українськими безпілотними системами;
- створення умов для дій нових українських підводних дронів "Толока", які нещодавно були презентовані у Львові;
- ліквідація загрози від патрулів, що відстежують надводні морські дрони типу "Магура" чи Sea Baby.
Аналітики підкреслюють, що удари ГУР не лише завдають відчутних втрат ЧФ РФ, а й відкривають шлях для активнішого застосування українських морських дронів у Чорному морі.
Удари по авіації РФ в Криму
21 вересня ГУР вперше вдалося спалити російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" в тимчасово окупованому Криму. Також тоді вдалося уразити гелікоптер Мі-8.
Крім того, зʼявилася інформація про ураження ще трьох гелікоптерів Мі-8 і радіолокаційної станції "Небо-У".