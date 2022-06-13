На Харківському напрямку підрозділи російських окупантів продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні позиційної оборони та недопущенні подальшого просування ЗСУ до держкордону України.

На Харківщині російські окупанти закріпилися на нових позиціях у напрямку Тернова – Ізбицьке.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, інформуючи про оперативну ситуацію щодо російського вторгнення.

Як зазначається, на Харківському напрямку підрозділи РФ продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні позиційної оборони та недопущенні подальшого просування наших військ до Державного кордону України.

При цьому повідомляється, що "противник вів штурмові дії у напрямку Тернова – Ізбицьке, мав частковий успіх, закріпився на його північній околиці".

За даними Генштабу, загарбники здійснили дистанційне мінування можливих шляхів висування українських підрозділів у районі населеного пункту Петрівка, 20 км східніше Старого Салтова.

Ворог проводив повітряну розвідку БпЛА у районі Шестакового.

Нагадаємо, за даними Amnesty International, російські війська обстрілювали Харків забороненими касетними боєприпасами. Зокрема, представники організації виявили в місті уламки касетних боєприпасів 9н210 / 9н235. Дослідники також виявили множинні відколи на землі, відповідні очікуваним слідам від касетних боєприпасів 9н210 / 9н235.

Ситуація на Харківщині

Війська Росії увірвалися на територію України рано вранці 24 лютого.

Окупанти спочатку обстрілювали військові об'єкти, а потім атакували й житло мирних людей, зокрема, на Харківщині, були жертви та постраждалі.

11 червня стало відомо, що в Харківській області за добу в результаті обстрілів, скоєних противником, загинули чотири мирних жителя, шестеро - отримали поранення.

12 червня голова Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синьогубов повідомив, що противник продовжував обстрілювати населені пункти області, через що постраждали чотири людини, а ще троє - загинули.

12 червня окупанти вщент розбомбили оздоровчий табір в Харківській області.

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