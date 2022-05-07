Загарбники хочуть повернути Херсонську область до імперських часів.

Російські загарбники які вирішили назвати себе "владою" тимчасово окупованої української Херсонщини, заявили про "максимальне" інтегрування області до складу РФ.

Зокрема, всі жителі Херсонської області нібито матимуть право на отримання російського громадянства, пише прокремлівська агенція РИА Новости.

Крім того, загарбники задумали занурити мешканці регіону у часи Російської імперії та повернути області герб 1803 року, на якому зображено двоголового орла з золотим хрестом на руках.

Офіційний герб Херсонської області, в якому відображаються історія, особливості та традиції області., має такий вигляд: на синьому тлі у вигляді символів жовтого кольору розташовані: якір, хлібні колосся, циркуль, нагорі – Очаківські ворота Херсонської фортеці. Над щитом міститься корона. Щит обрамлено золотим дубовим вінцем з назвою області на жовто-синій стрічці.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, нібито Кремль готує створення "Південної Русі" на території України. У перехопленому документі стверджується, що Україна у 2014 році нібито "втратила легітимність у межах УРСР".

Водночас, президент Зеленський заявив про вихід України з мирних переговорів у разі проведення будь-яких "референдумів" РФ в Херсоні. Він заявив що такі дії не на користь дипломатичному врегулюванню цієї ситуації.

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