Притула назвав депутатів ОПЗЖ – "п’ятою колоною" в Україні.

Волонтер і телеведучий Сергій Притула розкритикував представників "Опозиційної платформи – За життя" за їхню прихильність до режиму Путіна. На думку шоумена, лояльність до країни-агресора в Україні неприпустима.

Про це йшлося в ефірі програми Свобода Савіка Шустера ввечері, 10 грудня.

Притула зазначив, що дуже добре, коли українське суспільство об’єднується, а Захід йому в цьому допомагає: "Коли політики по один бік барикад. Але чи маємо ми це? Чи піде колись Путін широкомасштабним наступом?".

За словами Притули, наразі є один маркер – це Конституція України, де закріплено рух до НАТО.

"Тому це все тільки питання часу – чи зможемо ми підготуватися до широкомасштабного наступу", – уточнив він.

Щоб відбити атаку Росії, потрібна монолітність українського суспільства, ще раз наголосив телеведучий.

"Суспільство орієнтується на еліти. І я точно знаю, що в цій студії є люди зі спільним знаменником і поза цією студією – в разі наступу. Вийде Петро Олексійович, звернеться до своїх прихильників – і вони послухають його і підуть захищати країну. Зеленський звернеться до своїх – і вони це зроблять", – додав він.

Але, уточнив Притула, Юрій Бойко "не звернеться до своїх з тими самими тезами, з якими звернемося ми": "Тому що він у цей момент, коли ми будемо закликати людей до об’єднання і захисту держави, полетить з Медведчуком до Путіна і Медвєдєва домовлятися про газ. А чому я так кажу? А тому що ми це вже бачили і проходили".

Притула дорікнув, що саме представники "Партії регіонів" (члени якої переважно перейшли в ОПЗЖ) й "Українського вибору" Медведчука переходили на бік російських окупантів у 2014-му.

"ОПЗЖ, яка є нащадком і дитиною від "Партії регіонів", це є та п’ята колона, з якою обговорювати питання якоїсь стратегії, національної оборони – це те ж, що з комуністами говорити про декомунізацію", – висловився волонтер.

Війна на сході України

Збройний конфлікт на Донбасі Росія розпочала у квітні 2014 року – після окупації російськими військами Криму.

Підконтрольні Кремлю провокатори почали підбурювати місцеве населення й самі брати участь у проросійських акціях.

Читайте такожРосія фактично заблокувала переговори у ТКГ та в "нормандському" форматі - ЄСНевдовзі керовані російськими спецслужбами "протести" переросли у захоплення будівель органів місцевого самоврядування і закінчилися проголошенням "республік", легітимність яких визнає тільки Москва та її близькі сателіти.

За окупацію Криму та окремих територій Донецької і Луганської областей США і ЄС запровадили низку санкцій проти Кремля.

Сам Путін причетність своєї країни до розв’язання конфлікту на Донбасі заперечує, стверджуючи, що російських військ в ОРДЛО "немає".

При цьому Росія намагається схилити Україну до прямих переговорів з бойовиками, заявляючи, що є лише "третьою стороною", аби зняти з себе відповідальність за розпочату агресію й уникнути посилення санкцій.

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Автор: Віолетта Орлова