Українські військові спостерігають "просочування" малих груп противника біля Покровська.

У районі Покровська є "просочування" малих груп ворога в український тил, але про прорив не йдеться.

Про це сказав речник Оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Дніпро" Віктор Трегубов. "Станом на зараз ситуація на Покровському і Добропільському напрямках дещо збиває з пантелику тих, хто не розуміє як складаються мапи на основі відкритих джерел", - зазначив він.

За словами Трегубова, росіяни використовують "тактику просочування", тобто певна кількість ворожих малих груп постійно підтримує тиск на українські позиції і намагається обійти першу лінію і пройти за неї.

Відео дня

Військовий додав, що коли окупанти проходять далі, то намагаються або вступати у вогневий контакт з українськими військовими, або заховатися. Трегубов сказав, що це малі групи, а на мапах відкритих джерел складається враження, що росіяни просунулися на 12 км в глибину української території, але не йдеться про те, що вони взяли територію під контроль.

"Мова йде про те, що туди пробралася мала група росіян у кількості 5-10 осіб. І це не так як воно виглядає на мапі. Бо це не означає, що вони взяли під контроль весь той шлях, який вони пройшли і намагалися десь заховатися в підвалі", - сказав речник ОСУВ "Дніпро". За його словами, потім туди йдуть українські резерви, щоб окупантів з того підвалу вибивати.

Ситуація на Покровському напрямку

У свіжому звіті Інституту з вивчення війни сказано, що найближчі дні перед зустріччю президента США Дональда Трампа та кремлівського правителя Володимира Путіна будуть вирішальними для здатності України запобігти прискореному просуванню росіян біля Покровська.

Але аналітики Інституту вважають, що називати російське просування в районі Добропілля проривом оперативного рівня не варто, хоча, як припустили фахівці, росіяни будуть намагатися довести його до такого рівня.

Вас також можуть зацікавити новини: