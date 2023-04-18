У виданні пояснили, чому дзвінок між Пекіном та Києвом ще не відбувся.

Війна в Україні у певному сенсі може влаштовувати голову КНР Сі Цзіньпіна. Як повідомляє Bloomberg у своєму матеріалі, така політика має місце навіть без прямої підтримки Володимира Путіна.

Китай використав війну у своїх потребах. Завдяки певним політичним іграм керівництво КНР зуміло "вбити клин" між представниками Великої сімки та країнами Південної Америки, Африки та Азії.

Також Bloomberg відзначає, що Цзіньпін, можливо, отримує перевагу саме від поширення свого "Мирного плану", а не від його потенційної реалізації. Пекіну важливо показати, що він хоче брати участь у переговорах для зупинки війни, однак вступ КНР у ці переговори може бути ризикованою для неї, адже Китай може "отримати опіки через невдачу".

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Ці всі припущення підтверджують той факт, чому пряма розмова між Сі Цзіньпінем і Володимиром Зеленським ще не відбулася. У першу чергу у цьому не зацікавлений Китай через те, що він все ж таки поступово наближається до Москви. Україна не проти провести переговори, не зважаючи на нечіткий "Мирний план" від КНР.

На майданчику міжнародної політики Китай продовжує укріплювати свої позиції. Пекін хоче взяти на себе роль альтернативи Вашингтону. У тому числі він схиляв президента Франції Макрона до зменшення впливу США на Європу.

Політика Китаю щодо війни в Україні: актуальне

Китай вважає Україну "споконвічною територією" Росії. У цьому випадку Пекін діє за принципом своєї політики щодо Тайваню.

У МЗС Китаю заявили, що Пекін готовий співпрацювати з Росією задля встановлення миру в Україні. КНР хоче створити "нову еру" завдяки партнерству з Москвою.

Керівник Китаю Сі Цзіньпін не змінив свою позицію щодо російського вторгнення в Україну навіть після переговорів з французьким президентом Еммануелем Макроном.

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